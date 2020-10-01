Темы дня

Общество
1 октября 2020, 08:20

Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня пожилых людей

Пенсионеры на празднике

Евгений Куйвашев поблагодарил ветеранов за высокую сознательность, мудрость и терпение, проявленные в период режима самоизоляции. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Международным днём пожилых людей, который отмечается 1 октября. Глава региона поблагодарил ветеранов за высокую сознательность, мудрость и терпение, проявленные в период режима самоизоляции из-за коронавируса.

На Среднем Урале проживает иоды более 1 миллиона 350 тысяч пожилых людей. Евгений Куйвашев пожелал им крепкого уральского здоровья, долголетия, благополучия, счастья и всего самого-самого доброго.

"Уважаемые уральские ветераны! Этот год внёс существенные коррективы в нашу привычную жизнь. Мы столкнулись с новыми вызовами, и все вместе им противостоим. Вы стали примером ответственного отношения к своему здоровью и к здоровью близких. Вы поддерживаете друг друга, а мы стараемся сделать всё, чтобы вы всегда чувствовали внимание и заботу государства и общества. Мы вас ценим, уважаем и очень любим. Берегите себя!", - говорится в обращении губернатора, опубликованном в свежем номере "Облгазеты".

Уральцев поздравила также председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она отметила большой вклад старшего поколения в укрепление семейных ценностей, воспитание внуков.

"Представители старшего поколения помогают детям в решении многих вопросов, радуют всю семью дачными урожаями и заготовками. Отношение к семье, супружеское счастье старших уральцев становится подлинным примером для молодёжи", - говорится в поздравлении Людмилы Бабушкиной.

И губернатор, и председатель Заксобрания подчёркивают, что этот праздник - ещё одна возможность выразить благодарность ветеранам войны, труженикам тыла.

Читайте также:

Свердловских пенсионеров научат стрелять из арбалета.

На "Дорогу слёз" без слёз не взглянешь.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.10.2020, 10:55 / Общество
Начался месяц двух полнолуний и двух противостояний планет
01.10.2020, 10:32 / Общество
Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу
01.10.2020, 10:20 / Общество
Движение по первому участку реконструируемой ЕКАД откроют в 2021 году
01.10.2020, 10:04 / Общество
«Четвёртый канал» получил право вещания на 22-й кнопке
01.10.2020, 09:26 / Общество
В сентябре коронавирусом заболели почти четыре тысячи свердловчан: карта распространения инфекциии