Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня пожилых людей

Евгений Куйвашев поблагодарил ветеранов за высокую сознательность, мудрость и терпение, проявленные в период режима самоизоляции. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Международным днём пожилых людей, который отмечается 1 октября. Глава региона поблагодарил ветеранов за высокую сознательность, мудрость и терпение, проявленные в период режима самоизоляции из-за коронавируса.

На Среднем Урале проживает иоды более 1 миллиона 350 тысяч пожилых людей. Евгений Куйвашев пожелал им крепкого уральского здоровья, долголетия, благополучия, счастья и всего самого-самого доброго.

"Уважаемые уральские ветераны! Этот год внёс существенные коррективы в нашу привычную жизнь. Мы столкнулись с новыми вызовами, и все вместе им противостоим. Вы стали примером ответственного отношения к своему здоровью и к здоровью близких. Вы поддерживаете друг друга, а мы стараемся сделать всё, чтобы вы всегда чувствовали внимание и заботу государства и общества. Мы вас ценим, уважаем и очень любим. Берегите себя!", - говорится в обращении губернатора, опубликованном в свежем номере "Облгазеты".

Уральцев поздравила также председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она отметила большой вклад старшего поколения в укрепление семейных ценностей, воспитание внуков.

"Представители старшего поколения помогают детям в решении многих вопросов, радуют всю семью дачными урожаями и заготовками. Отношение к семье, супружеское счастье старших уральцев становится подлинным примером для молодёжи", - говорится в поздравлении Людмилы Бабушкиной.

И губернатор, и председатель Заксобрания подчёркивают, что этот праздник - ещё одна возможность выразить благодарность ветеранам войны, труженикам тыла.

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