«Четвёртый канал» получил право вещания на 22-й кнопке

«Четвёртый канал» получил право вещания на 22-ой кнопке. Фото: Алексей Кунилов.

Жители Екатеринбурга смогут посмотреть передачи «Четвёртого канала» на 22-й кнопке. Переход на неё должен состояться в течение нескольких недель.

Сообщение о том, что местный канал получил право вещать на 22-й кнопке у всех тв-провайдеров, появилось в группе телекомпании в соцсетях.

"Наша телекомпания по-прежнему остаётся в центре событий, мы продолжаем вести уникальные многочасовые трансляции, показывать для вас концерты в центре города, делиться самыми свежими и интересными новостями", – говорится в посте.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что с 22 июня по 2 июля «Четвёртый канал» вёл прямые эфиры своих программ в выездной студии рядом с Театром эстрады. Тогда управляющая каналом Элеонора Расулова заявляла, что студия, которая находится в бизнес-центре, полностью закрыта.

«Мы перевезли всё оборудование в «дом». Свои двери он открыл 22 июня неслучайно. Канал претендует на 22-ю кнопку. И это символично для нас. Мы верим, что сможем выиграть федеральный конкурс и занять место среди главных каналов страны», –пояснила она.

За 22-ю кнопку также боролись компании «Крик ТВ» и ЕТВ. Последнее прекратило своё существование.

Напомним, в июне 2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала и трансляции его на 22-й кнопке. Документ был размещён на официальном портале правовой информации.

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