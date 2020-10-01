В Невьянске на 60 суток закрыли киоск «Шаурма». Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

В Невьянске за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения прикрыли киоск «Шаурма» (ул. Карла Маркса, 60). Торговая точка не будет работать 60 суток.

По итогам проведённой проверки сотрудниками Роспотребнадзора установлено, что помещение киоска находится в неудовлетворительном состоянии, требуется уборка. Кроме того, имеются нарушения в части хранения сырья и обработки инвентаря. Отсутствуют канализация и водопровод, а у повара нет медосмотра.

Согласно статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требования к организации питания населения) «Шаурма» закрыта на 60 суток, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Ранее в Асбесте на 45 суток была приостановлена деятельность киоска «Шаурма по-Дубайски». Причиной стала регистрация случаев острых кишечных инфекций у горожан, которые приобретали и употребляли в пищу готовую продукцию.

По итогам проведённого расследования в данной торговой точке были выявлены грубые нарушения также связанные со ст. 6.6 КоАП РФ. В частности, в киоске отсутствовало централизованное водоснабжение и канализация, нарушалась технология приготовления блюд – обработка сырого мяса и нарезка салатов осуществляется на одном столе.