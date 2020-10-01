Темы дня

Общество
1 октября 2020, 10:50

В Невьянске на 60 суток закрыли киоск «Шаурма»

киоск «Шаурма»

В Невьянске на 60 суток закрыли киоск «Шаурма». Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

В Невьянске за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения прикрыли киоск «Шаурма» (ул. Карла Маркса, 60). Торговая точка не будет работать 60 суток.

По итогам проведённой проверки сотрудниками Роспотребнадзора установлено, что помещение киоска находится в неудовлетворительном состоянии, требуется уборка. Кроме того, имеются нарушения в части хранения сырья и обработки инвентаря. Отсутствуют канализация и водопровод, а у повара нет медосмотра.

Согласно статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требования к организации питания населения) «Шаурма» закрыта на 60 суток, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Ранее в Асбесте на 45 суток была приостановлена деятельность киоска «Шаурма по-Дубайски». Причиной стала регистрация случаев острых кишечных инфекций у горожан, которые приобретали и употребляли в пищу готовую продукцию.

По итогам проведённого расследования в данной торговой точке были выявлены грубые нарушения также связанные со ст. 6.6 КоАП РФ. В частности, в киоске отсутствовало централизованное водоснабжение и канализация, нарушалась технология приготовления блюд – обработка сырого мяса и нарезка салатов осуществляется на одном столе.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.10.2020, 12:58 / Общество
В Свердловской области за сутки выявлено 157 случаев коронавируса
01.10.2020, 12:43 / Общество
Стало известно, кто может в 2021 году получить пенсию в России досрочно
01.10.2020, 11:44 / Общество
В труднодоступных районах России началась перепись населения
01.10.2020, 11:33 / Общество
Программу туристического кешбэка продлили до 10 января
01.10.2020, 11:32 / Общество
Садоводов Краснотурьинска призвали не подкармливать медведей