Программу туристического кешбэка продлили до 10 января

Даты продаж туруслуг пока не объявлены Ростуризмом. Фото: Галина Соловьёва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка до 10 января 2021 года. Условия изменены.

Теперь в программе будут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Россияне, путешествуя по стране, смогут вернуть деньги за туры продолжительностью от двух ночей (ранее от четырёх).

Кроме того, минимальная стоимость путёвки ограничиваться не будет (ранее нужно было приобретать туры минимум за 25 тысяч). Жители страны могут рассчитывать на возврат 20% стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей (ранее 15 тысяч).

Рассчитываться за путёвки, как и прежде, необходимо картой "Мир". Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Даты продаж туруслуг пока не объявлены Ростуризмом, сообщает кабмин.

Напомним, что правила возврата денег при покупке внутрироссийского тура были установлены в августе. Этим летом большинство россиян предпочли путешествовать по России из-за коронавируса. На частичную компенсацию затрат было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа туры с кешбэком приобретали в течение недели, с 21 по 28 августа. Этим воспользовались 60 тысяч россиян. Ожидается, что второй этап продлится не менее полутора месяцев. Поездки в рамках программы могут быть совершены, в том числе в новогодние праздники.

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