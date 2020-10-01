Читательница «Облгазеты» увидит выставку живых полотен художника Ильи Репина

Валентина Катаева много лет читает "ОГ". Фото: А. Кулакова

В редакции «Областной газеты» вручили подарок за оформление подписки на издание. Жительница Екатеринбурга посетит выставку живых полотен художника Ильи Репина.

Читательница Валентина Катаева выписывает «ОГ» много лет подряд. Всегда полностью читает первую полосу издания, просматривает материалы на странице «Дом. Сад. Огород» и «Культура/спорт». Женщина признаётся, что в наше время важно владеть информацией, быть в курсе всех событий и новостей, а «ОГ» в этом плане отличный информационный ресурс.

Женщина получила в подарок от редакции фирменную сумку с логотипом «ОГ» и пригласительный на 2 персоны на выставку живых полотен художника Ильи Репина в Свердловской киностудии.

Отметим, сегодня возможно подписаться на расширенную социальную версию газеты с вкладками «Программа передач» и «Дом. Сад. Огород» в почтовых отделениях области по индексам. Стоимость:

09856 – 300 руб. на 6 мес.

09857 – 550 руб. на 12 мес.

Также оформить один из таких видов подписки можно в редакции издания по адресу: ул. Малышева, 101; 3-й этаж. Ещё один способ – приобретение красной Карты лояльности в редакции издания. После покупки карту следует активировать на сайте www.a.oblgazeta.ru, указав все свои адресные данные.