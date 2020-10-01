Премьер-министр РФ призвал членов Правительства осторожнее относиться к высказываниям

Глава кабмина подчеркнул, что в условиях непростой экономической ситуации на всех министрах лежит серьёзная ответственность. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл сегодня очередное заседание Правительства, на котором обсуждались проекты федеральных законов и бюджетные ассигнования. В ходе встречи с членами кабмина председатель Правительства призвал коллег внимательнее относиться к публичным высказываниям.

Глава кабмина подчеркнул, что в условиях непростой экономической ситуации на всех министрах лежит серьёзная ответственность, а все высказывания анализируют финансисты и бизнес.

"Двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике. Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства.

Напомним, 30 сентября кабмин внёс в Госдуму проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов. В тот же день в нижнюю палату парламента внесли законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2023 года.

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