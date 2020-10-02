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Общество
2 октября 2020, 08:04

Сельскохозяйственные и универсальные ярмарки в Свердловской области: где закупиться 3 и 4 октября

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Ярмарка в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва.

3 и 4 октября на территории Свердловской области вновь заработают ярмарки выходного дня. Рассказываем, в каких городах можно будет закупиться фермерскими продуктами и тёплыми вещами.

Ранее "Областная газета" уже сообщала, что в столице Урала пройдёт очередная ярмарка. Торговые ряды появятся на площади 1905 года и будут работать 3-4 октября (с 9:00 до 17:00). Горожанам предложат приобрести овощи, фрукты, соленья, мясо, рыбу, сладости и чай, а также тёплую одежду – варежки, носки, жилеты, кофты и пончо.

По словам ведущего специалиста МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» Ольги Нестеровой, ярмарки выходного дня с октября по ноябрь будут проводиться в еженедельном режиме. Последняя ориентировочно состоится 14-15 ноября, далее на площади начнётся подготовка к строительству ледового городка.

Чтобы выяснить, в каких ещё городах пройдут ярмарки, "Облгазета" вновь обратилась к плану проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Список ярмарочных площадок:

  • Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (3 октября с 9:00 до 18:00);
  • Берёзовский (торговая площадь) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" (3 октября с 9:00 до 17:00);
  • Екатеринбург (ул. Шварца, 17) – сельскохозяйственная ярмарка (2-4 октября);
  • Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка (2-4 октября);
  • Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная ярмарка (3 октября 9:00 – 17:00);
  • Кушва (ул. Союзов) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад. Огород" (2-4 октября);
  • Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41, площадка у магазина "Мегастрой") – универсальная ярмарка "Подарок городу" (3-4 октября);
  • Талица (Молодёжная площадь) – универсальная ярмарка (3 октября с 9:00 до 18:00).
Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области

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