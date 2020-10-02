Сельскохозяйственные и универсальные ярмарки в Свердловской области: где закупиться 3 и 4 октября

3 и 4 октября на территории Свердловской области вновь заработают ярмарки выходного дня. Рассказываем, в каких городах можно будет закупиться фермерскими продуктами и тёплыми вещами.
Ранее "Областная газета" уже сообщала, что в столице Урала пройдёт очередная ярмарка. Торговые ряды появятся на площади 1905 года и будут работать 3-4 октября (с 9:00 до 17:00). Горожанам предложат приобрести овощи, фрукты, соленья, мясо, рыбу, сладости и чай, а также тёплую одежду – варежки, носки, жилеты, кофты и пончо.
По словам ведущего специалиста МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» Ольги Нестеровой, ярмарки выходного дня с октября по ноябрь будут проводиться в еженедельном режиме. Последняя ориентировочно состоится 14-15 ноября, далее на площади начнётся подготовка к строительству ледового городка.
Чтобы выяснить, в каких ещё городах пройдут ярмарки, "Облгазета" вновь обратилась к плану проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.
Список ярмарочных площадок:
- Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (3 октября с 9:00 до 18:00);
- Берёзовский (торговая площадь) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" (3 октября с 9:00 до 17:00);
- Екатеринбург (ул. Шварца, 17) – сельскохозяйственная ярмарка (2-4 октября);
- Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка (2-4 октября);
- Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная ярмарка (3 октября 9:00 – 17:00);
- Кушва (ул. Союзов) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад. Огород" (2-4 октября);
- Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41, площадка у магазина "Мегастрой") – универсальная ярмарка "Подарок городу" (3-4 октября);
- Талица (Молодёжная площадь) – универсальная ярмарка (3 октября с 9:00 до 18:00).