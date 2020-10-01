Продление туристических кешбэков и заявление президентов по ситуации в Нагорном Карабахе: главные новости

Добрый вечер! "Областная газета" вновь рассказывает о главных новостях уходящего дня. Фото: коллаж.

Добрый вечер! "Областная газета" вновь рассказывает о главных новостях уходящего дня.

Правительство РФ продлило программу кешбэка за туры внутри страны до 10 января 2021 года. Кабмин уменьшил требования на продолжительность туров, за которые россияне смогут вернуть деньги, до двух ночей, а ограничение на минимальную стоимость туров было отменено совсем.

Президенты России, США и Франции сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали лидеров Азербайджана и Армении прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

Стало известно имя нового руководителя департамента образования Екатеринбурга. Им стал директор Дворца молодёжи Константин Шевченко. Он вступит в должность 5 октября, а нового директора культурного учреждения назовут 2 октября.

Сегодня в уральской столице стартовала II выездная сессия Веронского Евразийского экономического форума. На открытии мероприятия замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов подтвердил, что основным партнёром промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 станет Республика Италия.

Во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев отчитал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского за ослабление контроля за масочным режимом в общественном транспорте. Глава Среднего Урала заявил, что в Свердловской области пока не планируется повторно вводить ограничения, но потребовал от мэров усилить контроль за ношением масок в городах региона.