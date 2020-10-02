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2 октября 2020, 07:15

Сегодня в Свердловской области завоют сирены

электросирены

Сегодня в Свердловской области завоют сирены. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 2 октября, в городах Свердловской области завоют сирены. Жителей региона просят сохранять спокойствие.

Проверка системы оповещения населения в случае возникновения ЧС будет проводиться на всей территории региона в 10:00. Кроме того, в 10:35 произойдёт перехват ТВ-сигнала. На экранах телевизоров появится информация о том, что "проводится техническая проверка". Данные мероприятия пройдут в рамках Всероссийской командно-штабной тренировки по гражданской обороне. 

В период проведения проверок свердловчан просят не беспокоиться, а также не прерывать занятий и работ.

Как ранее сообщала "Областная газета", первыми запуск электросирен анонсировали в мэрии Качканарского ГО. Ещё на прошлой неделе в горадминистрации предупредили горожан о запланированных мероприятиях и призвали не беспокоиться.

На этой неделе соответствующая информация появилась на сайтах других муниципалитетов. Так, о сиренах предупреждали в Тавдинском и Серовском городских округах, ГО Верхняя Пышма, в Верхней Салде, Первоуральске Краснотурьинске.

Областная газета Свердловской области

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