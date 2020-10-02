В Екатеринбурге снесли каменный забор, препятствующий проходу к озеру Шарташ. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Екатеринбуржцам, проживающим у озера Шарташ, пришлось снести каменный забор, возведённый в неположенном месте. Ограждение между домами по улице Рыбакова установили два физлица.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, забор находился на территории, не принадлежавшей гражданам. Ограждение ограничивало доступ горожан к озеру Шарташ.

В связи с этим по решению суда судебными приставами было возбуждено исполнительное производство об обязании должника обеспечить свободный доступ к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. Владельцы забора предупреждены об отвественности.

Известно, что должник в добровольном порядке снёс забор. Исполнительно производство окончено в связи с фактическим исполнением.

Фото: пресс-службе УФССП России по Свердловской области

Как ранее сообщала "Областная газета", екатеринбургским садоводам пришлось принудительно снести забор и гараж. Началось с того, что соседи по саду обратились в суд. Они сообщили о постройках друг друга, которые были возведены с нарушением строительных норм и правил (СНиП).