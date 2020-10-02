Дамир Юсупов стал почётным гражданином Полевского

Фото: Юлия Ульянохина/ «Диалог»

Герой России, командир воздушного судна Дамир Юсупов получил звание почётного гражданина Полевского городского округа. Глава муниципалитета Константин Поспелов вручил ему награду 25 сентября, на торжественном мероприятии в честь Дня города, сообщает газета «Диалог».

Напомним, 15 августа прошлого года пассажирский самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиа­линии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь , совершил аварийную посадку вскоре после вылета из-за попадания в двигатели птиц. Самолёт сел на брюхо в кукурузном поле. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа, находившиеся на борту, остались живы благодаря профессионализму членов экипажа под руководством Дамира Юсупова, который своевременно принял решение в экстремальных условиях.

Больше шести лет лётчик живёт в Полевском, и в июне дума муниципалитета приняла решение о присвоении ему почётного звания. Он стал 28-м почётным гражданином города.

– Для меня это большая честь. Буду стараться достойно нести это высокое звание и сделать как можно больше полезного для города, – отметил Дамир Юсупов в ответном слове. Он добавил, что необязательно совершать подвиг, чтобы быть полезным своему городу и стране – достаточно быть целеустремлённым и упорным в своём деле.