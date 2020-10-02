Дамир Юсупов стал почётным гражданином Полевского

Герой России, командир воздушного судна Дамир Юсупов получил звание почётного гражданина Полевского городского округа. Глава муниципалитета Константин Поспелов вручил ему награду 25 сентября, на торжественном мероприятии в честь Дня города, сообщает газета «Диалог».
Напомним, 15 августа прошлого года пассажирский самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь ,совершил аварийную посадку вскоре после вылета из-за попадания в двигатели птиц. Самолёт сел на брюхо в кукурузном поле. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа, находившиеся на борту, остались живы благодаря профессионализму членов экипажа под руководством Дамира Юсупова, который своевременно принял решение в экстремальных условиях.
Больше шести лет лётчик живёт в Полевском, и в июне дума муниципалитета приняла решение о присвоении ему почётного звания. Он стал 28-м почётным гражданином города.
– Для меня это большая честь. Буду стараться достойно нести это высокое звание и сделать как можно больше полезного для города, – отметил Дамир Юсупов в ответном слове. Он добавил, что необязательно совершать подвиг, чтобы быть полезным своему городу и стране – достаточно быть целеустремлённым и упорным в своём деле.
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