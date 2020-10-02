В Екатеринбурге на 100 тысяч оштрафовали "Кировский"

В Екатеринбурге на 100 тысяч оштрафовали "Кировский". Фото: Павел Ворожцов.

Екатеринбургские санврачи провели проверку в продуктовом магазине на Ботанике. Причиной послужило письменное обращение местного жителя.

Житель Екатеринбурга заявил, что в "Кировском", расположенном по адресу ул. Родонитовая, 4 (юрлицо ООО "Лев", Сиреневый бульвар, 2), не соблюдаются меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим санврачами были проведены контрольно-надзорные мероприятия.

По итогам проверки выявлены следующие нарушения: в магазине не обеспечена организация дезинфекционного режима, график уборки помещений заполнен преждевременно. Последнее нарушение "ставит под сомнение реальность проведения мероприятий по уборке и дезинфекции", – отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

За выявленные нарушение санитарного законодательства юридическое лицо ООО "Лев" привлечено к административной ответственности. Назначен штраф в размере 100 000 рублей.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Свердловской области суд оштрафовал продуктовый магазин, расположенный в селе Кашино, за продажу просроченных конфет. "Верный" должен заплатить 300 тысяч рублей.

Также издание информировало, что в деревне Поварня магазин «Монетка» (ул. Патрушева, 111) заплатит штраф в 200 тысяч рублей. У работников торговой точки выявили COVID-19.

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