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2 октября 2020, 13:43

Рост числа заболевших COVID-19 и падение моста на уральской трассе: главные новости недели

Значимые события недели

Фото: коллаж

На трассе М-5 "Урал" ликвидируют последствия падения перехода, число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 29 тысяч, группе "Чайф" исполнилось 35 лет. "Областная газета" рассказывает о значимых новостях недели.

Добавим, что самым читаемым на сайте "Облгазеты" за неделю стал материал "На Среднем Урале "обкатают" топливо будущего для АЭС" (около 10 тысяч просмотров).

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