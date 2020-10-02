Рост числа заболевших COVID-19 и падение моста на уральской трассе: главные новости недели

На трассе М-5 "Урал" ликвидируют последствия падения перехода, число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 29 тысяч, группе "Чайф" исполнилось 35 лет. "Областная газета" рассказывает о значимых новостях недели.
- На Среднем Урале растёт число заразившихся COVID-19. Всю неделю выявляют более 140 новых слуев ежедневно, сегодня стало известно о 164.
- При этом вводить длинные школьные каникулы и удалёнку (как в Москве) свердловские власти пока не планируют. Накануне губернатор Евгений Куйвашев отчитал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского за ослабление контроля за масочным режимом в общественном транспорте. Теперь екатеринбуржец ждут проверки в метро, автобусах, а также в ТЦ.
- Вечером 29 сентября на трассе М-5 "Урал" под Екатеринбургом "КАМАЗ" с поднятых кузовом снёс надземный пешеходный переход. Водитель погиб на месте. Движение на трассе восстановили к утру, а вот на восстановление пешеходного перехода понадобятся время и деньги. В итоге там может появиться простая "зебра".
- Стало известно, кто займёт место Екатерины Сибирцевой на посту руководителя департамента образования Екатеринбурга. Им стал директор Дворца молодёжи Константин Шевченко. Он вступит в должность 5 октября. И. о. директора Дворца молодёжи назначен Александр Слизько, работавший в должности замдиректора по проектной деятельности.
- На Урале вынесли приговор "уктусскому стрелку". Алексей Александров, расстрелявший двух девушек в Уктусском лесопарке Екатеринбурга, приговорён к пожизненному лишению свободы.
- 29 сентября уральская рок-группа "Чайф" отметила День рожденья. 35 лет назад состоялся её первый концерт в свердловском ДК МЖК (ЦК "Молодёжный" на Высоцкого). В российских городах запланированы юбилейные концерты "Чайф". В Екатеринбурге выступление состоится 5 декабря в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".
- 2 октября Свердловский театр драмы отмечает 90-летие.
- Бабье лето закончится в Свердловской области 3 октября. В ночь на воскресенье в регион уже придут заморозки до -4. Холодная погода сохранится и в первой половине следующей недели.
Добавим, что самым читаемым на сайте "Облгазеты" за неделю стал материал "На Среднем Урале "обкатают" топливо будущего для АЭС" (около 10 тысяч просмотров).
Важное в России
- Программу туристического кешбэка продлили до 10 января. Условия изменены.
- Главы России, США и Франции сделали совместное заявление по конфликту в Нагорном Карабахе. Лидеры трёх стран решительно осуждают усугубление насильственных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
- 1 октября в России стартовал осенний призыв. На службу отправятся 128 тысяч россиян, в том числе 3 400 свердловчан.
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