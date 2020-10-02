Рост числа заболевших COVID-19 и падение моста на уральской трассе: главные новости недели

Фото: коллаж

На трассе М-5 "Урал" ликвидируют последствия падения перехода, число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 29 тысяч, группе "Чайф" исполнилось 35 лет. "Областная газета" рассказывает о значимых новостях недели.

Добавим, что самым читаемым на сайте "Облгазеты" за неделю стал материал "На Среднем Урале "обкатают" топливо будущего для АЭС" (около 10 тысяч просмотров).

Важное в России