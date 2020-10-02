Теперь официально: Константин Шевченко назначен главой департамента образования Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов.

В мэрии Екатеринбурга подтвердили назначение Константина Шевченко на пост главы департамента образования. До этого он более 10 лет возглавлял Дворец молодёжи. И. о. руководителя культурного учреждения стал Александр Слизько.

С 2018 года он занимал пост замдиректора Дворца молодёжи по проектной деятельности. В культурном учреждении рассказали, что Александр Слизько занимался реализацией проектов в рамках нацпроекта "Образование", среди которых создание Дворца технического творчества, структурного подразделения Дворца молодёжи в Верхней Пышме, а также организацией и проведением ключевых событий.

Уточняется, что все схемы взаимодействия с образовательными организациями, выстроенные Константином Шевченко, продолжат развиваться по прежнему курсу. Команда Дворца молодёжи пожелала бывшему директору учреждения профессиональных успехов на новом месте.

О назначении Константина Шевченко на пост руководителя департамента образования Екатеринбурга стало известно 1 октября. Эту информацию "Облгазете" подтвердили во Дворце молодёжи, а затем в мэрии города. Константин Шевченко вступит в должность 5 октября. Постановление о назначении уже подписано, однако документ ещё официально не опубликован.

Напомним, что предыдущий руководитель департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева была назначена на должность вице-мэра по социальной политике. Она возглавляла департамент с 2016 года.