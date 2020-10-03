Визит министра спорта в свердловскую глубинку, 65 лет директору Театра кукол и уральский виноград: самое интересное в номере «Облгазеты» за 2 октября

Доброе утро, дорогие читатели!

В свежем номере «Областной газеты» вы найдёте самые важные новости о жизни в стране, Свердловской области и Екатеринбурге.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прибыл в Усть-Баяк 1 октября в сопровождении мэра Красноуфимского района Олега Ряписова и депутата Законодательного собрания региона Альберта Абзалова. Леонид Аронович осмотрел спортивные объекты деревни и вручил местным спортсменам подарки. Это произошло после того, как «ОГ» рассказала об уникальной деревенской хоккейной команде из деревни в Красноуфимском районе.

Завтра 65 лет исполняется директору Екатеринбургского театра кукол Петру Стражникову. Пётр Степанович отдал театральной сфере больше 40 лет. Но нынешний год стал одним из самых непростых – переезд коллектива на время капремонта, затянувшаяся коронавирусная пауза, первый в области проведённый после пандемии фестиваль – и это далеко не всё. И как много в такие периоды зависит от капитана, с которым Театру кукол повезло, рассказывает Наталья Шадрина.

Свой сад близ посёлка Медный, что на окраине Екатеринбурга, чета пенсионеров Петра Яковлевича и Алевтины Михайловны Михряковых превратила в настоящую коллекцию растений. Одних только плодовых и ягодных культур не счесть: яблони, малина, земляника, актинидия, редкий боярышник, бессея, сливы, сливово-вишнёвые гибриды, американская черника и даже крупноплодная клюква. Но самые любимые у хозяев – голубика и виноград. Как их вырастить, рассказывает Рудольф Грашин.