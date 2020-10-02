Проверки масочного режима в транспорте и новые машины скорой помощи для свердловских больниц: главные новости

Добрый вечер! "Областная газета" подводит итоги дня и рассказывает о самых важных новостях. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! "Областная газета" подводит итоги дня и рассказывает о самых важных новостях.

После вчерашнего обращения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к главам муниципалитетов с требованием усилить контроль за масочным режимом, власти Екатеринбурга сообщили о проверках в торгово-развлекательных центрах и общественном транспорте. сегодня маски проверяли у посетителей метрополитена. Завтра также запланировано несколько рейдов. Сотрудники транспортной инспекции и полиции побывают в общественном транспорте и ТРЦ города.

Кроме того, глава Среднего Урала сегодня передал в больницы региона 28 новых автомобилей скорой помощи, в числе которых 16 машин марки "ГАЗ", восемь машин Ford и четыре УАЗа. Их направили в больницы Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Первоуральска, Невьянска, Березовского, Серова, Талицы, Ревды, Ирбита, Красноуральска, Полевского, Кировграда, Верхней Салды, Верхотурья, Арамили, Карпинска и Пышмы.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, после получения положительного результата теста на COVID-19, он вместе с супругой отправился на самоизоляцию. Президент России Владимир Путин пожелал американскому лидеру скорейшего выздоровления.

В Свердловскую область вновь придут заморозки. Бабье лето закончится на Среднем Урале уже в субботу, а в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся в регионе до +1...-4°С, в Екатеринбурге - до +1...-1°С.