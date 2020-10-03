Жители Полевского ГО перешли на контейнерный сбор отходов

В Полевском завершился перевод потребителей с помешкового на экологичный контейнерный сбор. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области населённые пункты Полевского городского округа перешли на контейнерный сбор твёрдых коммунальных отходов. Здесь завершился перевод потребителей с помешкового на экологичный контейнерный сбор.

Во всех крупных населённых пунктах муниципалитета установлены оборудованные защитными навесами и закрывающимися контейнерами бетонные площадки, соответствующие СНиПам.

По словам исполнительного директора ТБО «Экосервис» Радика Хисамутдинова, последними на новую систему сбора ТКО перевели частный сектор Полевского и село Курганово.

«В течение переходного периода на площадках города и района мы устанавливали временные металлические ёмкости. На сегодняшний день недолговечное оборудование заменено на современные закрывающиеся контейнеры из морозоустойчивого пластика», - рассказал Радик Хисамутдинов.

Количество евроконтейнеров зависит от численности обслуживаемых потребителей - как правило, на каждой их них устанавливают от двух до четырех ёмкостей. Периодичность вывоза отходов определена санитарными нормами.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, до начала реализации нацпроекта «Экология» и перехода региона на новую систему обращения с ТКО, Полевской оставался единственным городом Свердловской области, где отсутствовали контейнеры и действовала только помешковая система сбора отходов.

Протестировать альтернативный - контейнерный - сбор отходов жителям города предложили в апреле 2019 года. На площадках многоквартирной жилой застройки северной части города было установлено 500 новых контейнеров.

«Сегодня здесь оборудовано 155 контейнерных площадок и мы начинаем подготовку города к дуальной системе сбора мусора - жители получат возможность раздельно собирать органические и неорганические отходы, в результате смогут экономить на оплате услуг сбора и вывоза ТКО», - поделился Радик Хисамутдинов.