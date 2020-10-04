В Екатеринбурге очистили от мусора берега Исети

Добровольцы вывезли с обмелевших участков сотни килограммов бутылок и пластика. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге провели санитарную уборку берегов Исети. Добровольцы вывезли с обмелевших участков сотни килограммов бутылок и пластика.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, акцию «Поможем Исети» провели добровольцы центра «Волонтёры Урала» при поддержке комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга. В мероприятие приняли участие 20 волонтёров. Они очистили от мусора берега реки на участке от Плотинки на ул. Ленина до Макаровского моста на ул. Челюскинцев в направлении станции метро «Динамо».

Санитарная уборка прошла с соблюдением всех всех мер эпидемиологической безопасности. Данное мероприятие проводилось по поручению градоначальника Александра Высокинского. В 2020 году порядок в прибрежной зоне Исети будут наводить вплоть до первых ноябрьских холодов.

Ранее сообщалось о поисках подрядчика, который займётся очисткой акватории. На эти цели городские власти готовы были выделить 2 млн 499,9 тыс. рублей. Однако победитель аукциона – МУП Комплексного решения проблем промышленных отходов – запросил только 1 млн 459 тыс. рублей.

Добавим, что в Городском пруду Екатеринбурга снизили уровень воды. Это было сделано в рамках подготовки ко второму этапу реконструкции Макаровского моста.