В Камышлове запретили капстроительство вблизи бывшей типографии, где работал Павел Бажов

В Камышлове запретили строительство вблизи бывшей типографии, где работал Павел Бажов. Фото: документ.

В Камышлове утвердили графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия «Здание, где в 1919–1923 годы размещалась типография, в которой П. П. Бажов редактировал газету «Красный путь» (ул. Пролетарская, 31). На указанной территории запрещено капстроительство.

Также там не разрешается реконструкция имеющихся зданий, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади). При этом допускаются возведение и реконструкция линейных объектов, говорится в приказе №852.

Фото: документ

С полным текстом документа, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, можно ознакомиться здесь.

Там же можно найти приказы, которыми утверждаются графические описания местоположения границ защитной зоны следующих объектов в Камышлове: «Дом, в котором жил комсомолец Пётр Пуртов, геройски погибший под Мадридом в Испании в 1939 году», расположенного по адресу: Свердловская область, на ул. Пролетарской, 11, «Дом жилой» на ул. Пролетарской, 13.

Ранее «Областная газета» сообщала, что в Камышлове утвердили границы территории здания бывшей типографии на Пролетарской, 31. На указанной территории разрешили проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также озеленение и благоустройство территории. При этом запретили строительство объектов капитального и некапитального строительства, а также хозяйственную деятельность, ведущую к разрушению, искажению внешнего облика здания. Кроме того, в городе запретили строительство вблизи дома, где жил Бажов.