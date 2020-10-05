ЕМУП «Спецавтобаза» потратит 100 миллионов на взыскание долгов

ЕМУП «Спецавтобаза» потратит 100 миллионов, чтобы взыскать долги. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловский регоператор решил взяться за злостных неплательщиков. ЕМУП «Спецавтобаза» готово заплатить 100 миллионов рублей за оказание юридических услуг по сопровождению процедур урегулирования вопросов (взыскания) дебиторской задолженности.

Как говорится в информации о закупке, исполнителем услуги может стать только субъект малого и среднего предпринимательства. Победитель, которого выберут 26 октября, приступит к выполнению поручений 1 ноября текущего года. Окончание работ запланировано не позднее 30 июля 2022.

Известно, что исполнитель получит 100 млн рублей, в том числе НДС – 20 млн рублей. Источник финансирования: собственные средства регоператора.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», отмечается рост дебиторской задолженности. «Свою роль здесь в том числе сыграл коронавирус, плюс наложился мораторий Правительства РФ», – отметили изданию.

Нас также заверили, что предприятие всегда идёт навстречу должникам, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. Однако есть злостные неплательщики. В связи с этим предприятие было вынуждено «прибегнуть к услугам профессиональных игроков рынка по взысканию задолженности как с физических, так и с юридических лиц». При этом действовать коллекторы будут в соответствии с законодательством РФ. Это значит, что звонков в три часа ночи и надписей на дверях должников не будет.

«В случае нарушений это будет основанием с нашей стороны либо для неоплаты услуг, либо расторжения договора», – подчеркнули в пресс-службе. Сколько долгов числится за абонентами на сегодняшний день нам уточнить не смогли.

ЕМУП «Спецавтобаза» – региональный оператор по обращению с ТКО на территории Восточного административно-производственного объединения Свердловской области, в которое входят Екатеринбург и 33 муниципальных образования.

Ознакомиться со списком работ и их стоимостью можно ниже:

Фото: документ