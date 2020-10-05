Темы дня

Общество
5 октября 2020, 16:33

ЕМУП «Спецавтобаза» потратит 100 миллионов на взыскание долгов

Деньги

ЕМУП «Спецавтобаза» потратит 100 миллионов, чтобы взыскать долги. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловский регоператор решил взяться за злостных неплательщиков. ЕМУП «Спецавтобаза» готово заплатить 100 миллионов рублей за оказание юридических услуг по сопровождению процедур урегулирования вопросов (взыскания) дебиторской задолженности.

Как говорится в информации о закупке, исполнителем услуги может стать только субъект малого и среднего предпринимательства. Победитель, которого выберут 26 октября, приступит к выполнению поручений 1 ноября текущего года. Окончание работ запланировано не позднее 30 июля 2022.

Известно, что исполнитель получит 100 млн рублей, в том числе НДС – 20 млн рублей. Источник финансирования: собственные средства регоператора.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», отмечается рост дебиторской задолженности. «Свою роль здесь в том числе сыграл коронавирус, плюс наложился мораторий Правительства РФ», – отметили изданию.

Нас также заверили, что предприятие всегда идёт навстречу должникам, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. Однако есть злостные неплательщики. В связи с этим предприятие было вынуждено «прибегнуть к услугам профессиональных игроков рынка по взысканию задолженности как с физических, так и с юридических лиц». При этом действовать коллекторы будут в соответствии с законодательством РФ. Это значит, что звонков в три часа ночи и надписей на дверях должников не будет.

«В случае нарушений это будет основанием с нашей стороны либо для неоплаты услуг, либо расторжения договора», – подчеркнули в пресс-службе. Сколько долгов числится за абонентами на сегодняшний день нам уточнить не смогли.

ЕМУП «Спецавтобаза» – региональный оператор по обращению с ТКО на территории Восточного административно-производственного объединения Свердловской области, в которое входят Екатеринбург и 33 муниципальных образования.

Ознакомиться со списком работ и их стоимостью можно ниже:

Фото: документ

Сюжет

"Мусорная реформа" в Свердловской области
С 1 января по всей России стартовала "мусорная реформа".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.10.2020, 16:45 / Общество
В свердловском тубдиспансере снова организуют коронавирусный КТ-центр
05.10.2020, 16:35 / Общество
Читатели «Областной газеты» получают подарки за подписку
05.10.2020, 16:33 / Общество
ЕМУП «Спецавтобаза» потратит 100 миллионов на взыскание долгов
05.10.2020, 16:05 / Общество
Опубликованы спутниковые снимки загрязнённого побережья Камчатки
05.10.2020, 16:03 / Общество
Коронавирус добрался до 32 школ и 8 детсадов в Екатеринбурге