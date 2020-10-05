Читатели «Областной газеты» получают подарки за подписку

Читатель "ОГ" посетит выставку живых полотен Репина. Фото: А. Кулакова

«Облгазета» продолжает поощрять своих подписчиков. Очередной подарок получил житель Екатеринбурга за оформление подписки на издание.

Герман Чупин – многолетний читатель «ОГ». Мужчина каждый год выписывает газету, чтобы всегда быть в курсе последних событий и сохранять полезную привычку читать прессу.

Методом случайной выборки читатель попал в число потенциальных победителей и получил подарок от редакции - набор сувенирной продукции и пригласительный на 2 персоны на мультимедийную выставку художника Ильи Репина.

Отметим, сегодня возможно подписаться на расширенную социальную версию газеты с вкладками «Программа передач» и «Дом. Сад. Огород» в почтовых отделениях области по индексам:

09856 – 300 руб. на 6 мес.

09857 – 550 руб. на 12 мес.

Также оформить один из таких видов подписки можно в редакции издания по адресу: ул. Малышева, 101; 3-й этаж. Ещё один способ – приобретение красной Карты лояльности в редакции издания. После покупки карту следует активировать на сайте www.a.oblgazeta.ru, указав все свои адресные данные.