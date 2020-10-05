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5 октября 2020, 17:10

Свердловчанин выиграл в лотерею более 50 миллионов

деньги

Свердловчанин выиграл в лотерею более 50 миллионов. Фото: Владимир Мартьянов.

Житель Свердловской области выиграл суперприз государственной лотереи. Более 50 миллионов рублей ждут победителя в Москве.

Как рассказали в пресс-службе «Столото», по итогам 266-го тиража «Золотой подковы» участник с Урала выиграл суперприз в размере 50 642 063 рублей, а также приз первого тура — 100 000 рублей. Уточняется, что это рекордная сумма для данной лотереи.

По правилам, суперприз выигрывает тот, кто за первые пять ходов зачеркнёт все числа верхней горизонтальной строки верхнего игрового поля билета. Выигрышная комбинация выглядела следующим образом: 19, 51, 30, 73, 06. По какому принципу новоиспечённый миллионер выбрал именно этот билет, он расскажет в лотерейный центр в Москве.

Ранее «Областная газета» рассказывала о ещё одном счастливчике. Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 4 924 272 рубля.

Областная газета Свердловской области

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Свердловчанин выиграл в лотерею более 50 миллионов