Не картофельный год

Худший результат показали ранние сорта картофеля – именно их большей частью и возделывают на Среднем Урале Фото: Алексей Кунилов

Этот год может стать для уральских картофелеводов самым провальным за последние 5 лет. В то же время темпы уборочных работ нынче высоки как никогда. Всё это – последствия июльской жары: нехватка влаги сказалась на развитии клубней, а высокая температура ускорила созревание большинства сельскохозяйственных растений.

Так, по данным министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области на 2 октября, в регионе практически закончена уборка зерновых. Они уже обмолочены на 96,4 процента площадей, в прошлом году на эту дату оставалось убирать почти четверть полей. Уже целые территории завершили уборочные работы, в том числе такая крупная, как муниципальное образование Алапаевское. Но валовой сбор по области в этом году меньше прошлогоднего: 701,9 тысячи тонн. Год назад с этого же количества площадей на Среднем Урале было намолочено более 760 тысяч тонн. Причина уменьшения валового сбора – снижение урожайности. Особенно это коснулось южных муниципалитетов области, и хуже всего ситуация в Каменском городском округе.

– У нас валовой сбор зерна – минус 5 800 тонн к уровню прошлого года, – говорит генеральный директор АО «Каменское» Александр Бахтерев. – Мы уже вынуждены закупать фуражное зерно, хотя в прошлом году его продавали.

АО «Каменское» – крупнейший производитель зерна в Каменском городском округе, под этими культурами здесь занято более 7 тысяч гектаров. Зерно хозяйству необходимо в производстве комбикормов для животноводства, ежемесячно для этого требуется, по словам Александра Бахтерева, 1 250 тонн. За год на это уйдёт почти всё зерно, что намолотили нынче, – 15 тысяч тонн. А ещё ведь нужно оставить на семена. Так что, едва успев убрать своё зерно, АО «Каменское» закупило 1 400 тонн на стороне. Покупка зерна скажется отрицательно на себестоимости той же животноводческой продукции. И в такой ситуации сегодня оказались многие крупные производители молока и мяса в регионе.

Другой минус нынешней уборочной кампании – низкий урожай картофеля. В товарных хозяйствах региона на 2 октября было собрано 185 тысяч тонн клубней, осталось убрать почти 17 процентов площадей. С учётом этого общий валовой сбор может составить 210–215 тысяч тонн. В прошлом году сельхозпредприятия и фермерские хозяйства области накопали более 270 тысяч тонн картофеля, а в 2018-м – около 250 тысяч тонн. Средняя урожайность картофеля в этом году по области одна из самых низких за последние годы – 166,9 центнера клубней с гектара.

– По урожайности картофеля мы просели почти на 50 центнеров с гектара, – рассказывает генеральный директор АО АПК «Белореченский» Александр Кожевников. – Обычно показатель урожайности у нас колеблется от 270 до 350 центнеров с гектара. В этом году будет намного меньше.

«Белореченский» – крупнейший производитель картофеля и овощей в области. Ситуация здесь показательна для всего картофелеводства области.

– Особенно низкий урожай дали наши ранние и среднеранние сорта картофеля, – говорит Александр Кожевников. – Но жара отрицательно повлияла и на поздние сорта. Ранние просто прекратили свой рост, а поздние в засуху не росли и ждали влаги. Они начали расти после дождей в августе-сентябре. Убирали мы их в период активного роста вручную, чтобы не повредить едва сформировавшуюся кожуру.

Но зато удался в этом году урожай овощей, особенно тех, что на поливе. Так, урожайность капусты, моркови по области в среднем почти на 10 процентов выше, чем в прошлом году. Особенно в этом году уродилась свёкла: урожайность её составляет пока 267 центнеров с гектара против 220,9 на эту дату в прошлом году.

Ещё один положительный момент нынешней осени – большое количество зяби: поля быстрее освобождались от урожая, их сразу распахивали или проводили на них поверхностную обработку почвы. Таких полей к началу октября в регионе почти на треть больше, чем в прошлом году. А это – залог успешного сева, который во многом решает судьбу будущего урожая.

К началу октября в области убрано 47,3 процента выращенной капусты. Фото: Алексей Кунилов

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