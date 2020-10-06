Новые ограничения по COVID-19, сбор урожая и больничный, затянувшийся на полгода: самое интересное в номере «Облгазеты» за 6 октября

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В свежем номере «Областной газеты» вы найдёте самые важные новости о жизни в стране, Свердловской области и Екатеринбурге.

Вчера губернатор Свердловской области подписал указ об усилении ограничений, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Глава региона поручил закрывать танцполы и фан-зоны на концертах, а также перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы.

Этот год может стать для уральских картофелеводов самым провальным за последние 5 лет. Зато удался урожай овощей, особенно тех, что на поливе – капусты, свёклы и моркови. Рассказываем о ходе уборочной кампании.

Большая часть работающих граждан старше 65 лет по-прежнему находится на больничном. Шесть месяцев назад, когда в России ввели ограничительные меры из-за нового коронавируса, никто не предполагал, что люди старшего возраста фактически будут лишены работы на такой длительный срок. Рассказываем, как пожилые свердловчане справляются с вынужденной самоизоляцией и какие трудности в связи с этим испытывают работодатели.

Глава Красноуфимского района Олег Ряписов в интервью «Облгазете» рассказал, в чём сложность управления округом, что удаётся сделать для жителей, а что пока не получается, а также о проекта пятилетки и главной проблеме территории.

Рассказываем об экологической обстановке в Нижнем Тагиле. Несмотря на объективные проблемы, год от года ситуация в муниципалитете улучшается благодаря совместной работе мэрии, надзорных органов, предприятий и экологов-общественников.

В Реже открылся после капитальной реконструкции стадион «Металлург». Теперь здесь есть современные легкоатлетические дорожки и секторы для метаний и прыжков.