Темы дня

Общество
5 октября 2020, 21:40

В Правительство РФ внесён законопроект о продлении упрощённого порядка установления инвалидности

Инвалид

Срок действия временного порядка планируют продлить до 1 марта 2021 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Министерство труда РФ внесло в Правительство законопроект о продлении упрощённого порядка признания гражданина инвалидом и продления установленной инвалидности. Срок планируют продлить до 1 марта 2021 года.

Ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции аналогичный порядок был введён на период с 1 марта по 1 октября включительно. Временная мера предусматривает автоматическое продление инвалидности на шесть месяцев, а также установление инвалидности впервые без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы, сообщает пресс-служба Минтруда. На этот же срок продлеваются также ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия.

Автоматическое продление инвалидности происходит через систему электронного межведомственного взаимодействия, с помощью которой соответствующие данные передаются в ПФР, а затем информация вносится в Федеральный реестр инвалидов, на основании назначается и выплачивается пенсия. Кроме того, информация автоматически вносится в в базы данных органов исполнительной власти региона и Фонда социального страхования.

Напомним, в сентябре председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал два документа о поддержке граждан с ограниченными возможностями. Так, легковые автомобили, оборудованные поручнями, подъёмниками, средствами безопасности и оповещения, а также специальными элементами крепления не будут облагаться НДС. Кроме того, по распоряжению кабмина, в Свердловскую область на бесплатные лекарства льготникам направят 32 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.10.2020, 21:40 / Общество
В Правительство РФ внесён законопроект о продлении упрощённого порядка установления инвалидности
05.10.2020, 20:35 / Общество
Екатеринбургские огнеборцы эвакуировали 52 человека при пожаре в девятиэтажке
05.10.2020, 19:33 / Политика
Президент РФ принял отставку главы Дагестана
05.10.2020, 18:34 / Общество
Сентябрь 2020 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в России
05.10.2020, 18:12 / Общество
На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган ограничат движение