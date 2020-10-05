В Правительство РФ внесён законопроект о продлении упрощённого порядка установления инвалидности

Срок действия временного порядка планируют продлить до 1 марта 2021 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Министерство труда РФ внесло в Правительство законопроект о продлении упрощённого порядка признания гражданина инвалидом и продления установленной инвалидности. Срок планируют продлить до 1 марта 2021 года.

Ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции аналогичный порядок был введён на период с 1 марта по 1 октября включительно. Временная мера предусматривает автоматическое продление инвалидности на шесть месяцев, а также установление инвалидности впервые без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы, сообщает пресс-служба Минтруда. На этот же срок продлеваются также ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия.

Автоматическое продление инвалидности происходит через систему электронного межведомственного взаимодействия, с помощью которой соответствующие данные передаются в ПФР, а затем информация вносится в Федеральный реестр инвалидов, на основании назначается и выплачивается пенсия. Кроме того, информация автоматически вносится в в базы данных органов исполнительной власти региона и Фонда социального страхования.

Напомним, в сентябре председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал два документа о поддержке граждан с ограниченными возможностями. Так, легковые автомобили, оборудованные поручнями, подъёмниками, средствами безопасности и оповещения, а также специальными элементами крепления не будут облагаться НДС. Кроме того, по распоряжению кабмина, в Свердловскую область на бесплатные лекарства льготникам направят 32 млн рублей.