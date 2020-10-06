В Екатеринбурге под охрану взяли "дом-призрак". Фото: Александра Зайцева.

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области выпустило приказ об утверждении границ территории дома, который был разрушен ещё в 2013 году. Здание располагалось в Екатеринбурге на ул. Горького, 7.

Как следует из приказа №863, установлены границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с элементами русского барокко в декоре». На данном участке, в частности, разрешается воссоздание и сохранение объекта, проведение работ по выявлению и изучению археологического наследия, располагающихся на территории. При этом запрещается капстроительство, динамическое воздействие на грунт в зоне влияния объекта.

Приказ №863 размещён на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Фото: документ

Напомним, скандал с «жилым домом в стиле барокко» разгорелся весной 2013 года. 25 апреля застройщики снесли здание из-за чего вызвали негодование у общественников. Вопросом занялся губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он встретился с представителями застройщиков, и те пообещали, что исправят свою ошибку и отстроят особняк с нуля. Позже на руинах появился баннер с надписью: «Ведутся работы по восстановлению объекта по адресу ул. Гоголя, 7».

Судя по Яндекс.Картам, сегодня по адресу ул. Гоголя, 7 нет ничего.

Как ранее разъясняли «Областной газете» в пресс-службе управления, границы территорий устанавливаются для зданий, включённых в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. И даже если строение уже утрачено, то при необходимости его воссоздания важно понимать, где оно должно расположиться.

«Для утверждения границ используются исторические документы, все точки сверены», — уточнили изданию.