До конца года Екатеринбург избавится от 315 незаконных киосков. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге ликвидируют незаконные торговые объекты (НТО). В текущем году запланирован вынос 315 ларьков, из которых 230 уже убраны.

Это объекты, не включённые в схему размещения нестационарных торговых точек. Такие киоски, палатки и павильоны не имеют разрешительных документов и договора аренды земли. Они также незаконно подключены к электроэнергии.

По данным пресс-службы мэрии, деятельность по пресечению нелегальной торговли осуществляют и административные комиссии районов столицы Урала. В этом году они привлекли к ответственности 818 нарушителей, занимающихся реализацией товаров вне отведённых для этого местах. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 2 млн 600 тыс. рублей.

Известно, что Комитет по товарному рынку горадминистрации проводит сейчас процедуру инвентаризации всех ларьков, расположенных на территории Екатеринбурга. К концу ноября каждый район предоставит информацию, которая будет обобщена и представлена депутатам гордумы.

В схему размещения НТО на территории города, утверждённой Постановлением администрации Екатеринбурга, входит 2 328 объектов торговли.

Напомним, в 2019 году столица Урала вошла в список городов-лидеров по росту числа киосков. За три года на улицах города количество торговых точек увеличилось на 47%. В России за тот же период времени число павильонов выросло на 27%. По состоянию на июнь 2016 года в стране насчитывалось 22,1 тыс. объектов нестационарной торговли, а в июне 2019-го – уже 28,2 тыс.

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