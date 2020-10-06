В Серове установили памятник-самолёт

В строительстве самолёта участвовали 40 человек, включая воспитанников секции авиамоделирования. Фото: «Первый в Серове»

В Серове над улицей Заславского на семиметровую высоту «взлетел» легендарный истребитель И-16. Он увековечивает память Героя Советского Союза, военного лётчика Анатолия Серова, чьё имя носит город.

Идею о том, что Серову нужен этот памятник, местные краеведы обсуждали последние лет десять, но практическое воплощение она получила лишь в прошлом году. Мэрия города объявила конкурс на установку полноразмерного макета самолёта И-16 – именно на таком Анатолий Серов возглавлял авиационную группу «Красная пятёрка» на воздушных парадах в Москве. Подрядчика нашли с третьей попытки. Контракт на сумму в 2,7 миллиона рублей получила серовская рекламная компания. Она изготовила постамент и крылья самолёта. Созданием фюзеляжа и хвоста занимался руководитель секции моделирования Центра детского творчества Александр Самойлов вместе со своими воспитанниками.

– Работали по 3D-модели, которую создал воспитанник секции Тимофей Шинкин, – рассказал «Облгазете» Александр Самойлов. – На создание макета ушло четыре месяца. Такой масштабный проект мы реализовали впервые.

На 800-килограммовый макет израсходовали 243 метра стеклоткани и 60 килограммов эпоксидной смолы. Благодаря тому, что памятник изготовлен из композиционных материалов, он не боится ни дождя, ни ветра.

Длина самолёта – почти шесть метров, размах крыльев – девять метров. Правильность сборки деталей контролировали с помощью квадрокоптера.

В ближайшее время власти намерены благоустроить улицу Заславского, где установлен памятник, и организовать там пешеходную зону. Проект проходит госэкспертизу.