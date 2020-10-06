Законно ли навязывание подписок и услуг сотовыми операторами?

Чтобы не подключить себе какую-нибудь нежелательную рекламу или подписку, важно вдумчиво выполнять все действия на своём телефоне. Фото: Павел Ворожцов

С рекламой разных подписок, опций и услуг от сотовых или интернет-операторов сталкиваются многие и порой в весьма навязчивой форме. Но не все знают, как правильно действовать в этой ситуации и кому можно пожаловаться. С такими вопросами в редакцию «Облгазеты» обратилась и жительница Камышлова Нина Дмитриева.

— После каждого телефонного разговора на экране моего мобильного телефона высвечивается реклама с предложением купить прогноз погоды на сегодня, приобрести какое-нибудь видео или постоянную платную услугу от моего сотового оператора «Мотива». Отказываюсь от всего этого, но иногда всё равно случайно нажимаю согласие, и с баланса телефона списывают деньги, — сокрушается пенсионерка Нина Дмитриева. — Можно ли отказаться от этой рекламы совсем? На другом мобильном операторе сталкивалась с тем, что мне вообще незаметно что-нибудь подключали. Насколько правомерно такое постоянное навязывание разных опций с услугами и их подключение?

Чтобы разобраться в ситуации читательницы, «Облгазета» обратилась к юристу, адвокату Свердловской областной коллегии адвокатов Ивану Кадочникову.

— На получение любой рекламной рассылки должно быть согласие абонента. Просто так реклама приходить не должна. Либо человек сам согласился на неё, либо реклама предусмотрена в его мобильном тарифе, а значит, абонент всё равно дал на неё согласие, когда подключался к этому тарифу, – поясняет Иван Кадочников. – Сейчас сотовые операторы могут легко менять условия своих тарифов и делать какие-то из входящих туда услуг дополнительными и платными. Но с этим ничего не поделаешь, так как это законно. Поэтому очень важно внимательно изучать ваш тариф и смотреть все изменения, которые с ним связаны. Однако операторы обязаны оповещать об изменениях в тарифе, поэтому если вы получили соответствующее СМС-оповещение, но не изучили его, то возмущаться и жаловаться не имеет смысла.

Похожая ситуация обстоит и с подписками на разные услуги мобильных операторов, которые чаще предлагаются абоненту не так навязчиво. Но подписка, по словам Ивана Кадочникова, тоже так просто не активируется, как думают многие – для этого человек должен сам что-то сделать. Например, перейти по какой-то предложенной ссылке. Абонент вскоре уже забыл про неё, а это действие как раз и активировало платную подписку, за которую теперь снимают дополнительные денежные средства.

Однако возможно, что никаких уведомлений об изменении сотового тарифа абонент не получал и действительно не давал согласие на получение рекламной рассылки. В этом случае необходимо писать жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

– В ФАС можно обратиться абсолютно бесплатно через сайт или написать официальное заявление и отправить его по почте, – говорит президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – Главное – приложить доказательства предполагаемого нарушения – например, скрин, фото или видео. После этого будет организована соответствующая проверка, и в течение 30 дней обратившемуся должны дать официальный ответ. Также можно обратиться в суд, правоохранительные органы.

Но прежде всего специалисты рекомендуют решать возникшую проблему с самим оператором сотовой связи. Например, в пресс-службе сотового оператора «Мотив» «Облгазете» сказали, что от их всплывающей рекламы можно отказаться, позвонив в контакт-центр по номеру 111 для абонента «Мотива». Такая реклама появляется у всех пользователей оператора, но людей, по словам пресс-службы, должны оповещать об этом. Однако сообщили ли об этом нашей читательнице – вопрос.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №187 от 07.10.2020 под заголовком.