В Полевском открыли памятный знак дружбы с чешским побратимом

Фото: газета «Диалог»

В Полевском установили памятный знак в честь 50-летия дружбы с городом-побратимом Клатовы, сообщает администрация муниципалитета.

Знак представляет собой указательный столб с изображением двух достопримечательностей побратимов – Северской Домны и Чёрной башни. На столбе указано расстояние между городами – 3873 километра. Эскиз указателя нарисовал преподаватель детской художественной школы Александр Ефанов, а сам знак выковали полевские кузнецы Денис Чипуштанов и Георгий Дурандин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в дальнейшем знак дружбы дополнят указателями ещё на два побратима Полевского – Полоцк (Белоруссия) и Каннавию (Республика Кипр).

Напомним, Полевской и Клатовы дружат с 1970 года. После распада СССР и Чехословакии взаимодействие было приостановлено, с 2010 года оно возобновилось – города обмениваются делегациями и детскими группами для отдыха в оздоровительных лагерях и приглашают к себе на юбилейные даты.