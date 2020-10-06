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Общество
6 октября 2020, 20:25

В Полевском открыли памятный знак дружбы с чешским побратимом

Фото: газета «Диалог»

Фото: газета «Диалог»

В Полевском установили памятный знак в честь 50-летия дружбы с городом-побратимом Клатовы, сообщает администрация муниципалитета.

Знак представляет собой указательный столб с изображением двух достопримечательностей побратимов – Северской Домны и Чёрной башни. На столбе указано расстояние между городами – 3873 километра. Эскиз указателя нарисовал преподаватель детской художественной школы Александр Ефанов, а сам знак выковали полевские кузнецы Денис Чипуштанов и Георгий Дурандин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в дальнейшем знак дружбы дополнят указателями ещё на два побратима Полевского – Полоцк (Белоруссия) и Каннавию (Республика Кипр).

Напомним, Полевской и Клатовы дружат с 1970 года. После распада СССР и Чехословакии взаимодействие было приостановлено, с 2010 года оно возобновилось – города обмениваются делегациями и детскими группами для отдыха в оздоровительных лагерях и приглашают к себе на юбилейные даты.

  • Опубликовано в №187 от 07.10.2020 
Областная газета Свердловской области
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