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6 октября 2020, 17:53

В августе на Среднем Урале зафиксирован рост рождаемости

Младенец

В августе 2020 года на территории региона родилось на 103 малыша больше, чем в том же месяце годом ранее. Фото: Владимир Мартьянов.

Росстат зафиксировал рост рождаемости в Свердловской области. В августе 2020 года на территории региона родилось на 103 малыша больше, чем в том же месяце годом ранее.

По данным Росстата, в августе нынешнего года на Среднем Урале родилось 3 992 ребёнка, а в августе 2019 года - 3 889 детей. Прирост составил 2,64%. При этом число родившихся в Свердловской области в период с января по август всё равно отстаёт от показателей прошлого года за аналогичный период - 29 196 в 2020 году и 31 548 в 2019 году.

Количество умерших в августе всё ещё превышает число новорождённых и составляет 4 887 человек. Показатель вырос на 328 случаев смерти по сравнению с августом 2019 года.

Напомним, что в июле 2020 года на Среднем Урале было зафиксировано заметное снижение уровня рождаемости и ощутимый рост смертности населения. Так, естественная убыль за период с января по июль 2020 года выросла по сравнению с прошлым годом на 65%.

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Областная газета Свердловской области

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