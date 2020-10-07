Репетиция Универсиады-2023, «креативизация» заводов и влияние пандемии на рынок труда: самое интересное в номере «Облагазеты» за 7 октября

В свежем номере «Областной газеты» вы найдёте самые важные новости о жизни в стране, Свердловской области и Екатеринбурге.

Сегодня в Екатеринбурге официально откроется Всероссийская летняя универсиада, которая заявлена как репетиция Всемирных студенческих игр 2023 года. По словам организаторов, журналисты «Областной газеты» стали первыми представителями СМИ, изъявившими желание побывать на спортивном мероприятии.

Коронавирус заставил работодателей принимать непростые решения. О процессах, которые мы наблюдаем спустя полгода после начала пандемии, «ОГ» поговорила с директором Уральского института управления РАНХиГС Русланом Долженко.

В Свердловской области усилены ограничения в связи с коронавирусом. Первыми под удар попали площадки с фан-зонами и танцполами, вход на которые теперь запрещён. По-прежнему действует лишь 50-процентная заполняемость залов. «Облгазета» рассказывает, как это отразится на культурной афише региона.

Со 2 по 4 октября в Сочи прошла финальная презентация программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «100 городских лидеров – 2020». В число 27 финалистов программы прошли сразу два проекта от Свердловской области.

Единственный в России онлайн-регистр операций кесарева сечения, созданный специалистами Свердловской детской областной больницы, получил Всероссийскую премию «Первые лица» в области перинатальной медицины. О награде «ОГ» рассказал один автор идеи - заведующий приёмным отделением Свердловского областного перинатального центра Николай Анкудинов.