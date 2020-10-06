Владимир Путин подписал документ о создании Фонда защиты детей

Также Владимир Путин поручил Правительству РФ предусмотреть финансирование мероприятий, связанных с деятельностью Фонда. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской организации "Фонд защиты детей". Учредителем фонда объявлено Министерство просвещения РФ.

"В целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию, постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей", - говорится в документе, подписанном главой государства.

В состав учредителей организации войдут Союз общественных фондов "Международная ассоциация детских фондов" и "Российский детский фонд". Согласно указу, высшим органом управления Фондом является съезд, созываемый по решению совета организации. Председатель этого совета избирается сроком на пять лет.

Также Владимир Путин поручил Правительству РФ предусмотреть финансирование мероприятий, связанных с деятельностью организации. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

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