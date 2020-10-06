Новая дата визита Владимира Путина в Екатеринбург и планы по подготовке к Универсиаде-2023: главные новости

"Областная газета" вновь рассказывает вам о самых важных и интересных событиях дня. Фото: Коллаж.

Добрый вечер! "Областная газета" вновь рассказывает вам о самых важных и интересных событиях дня.

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, в котором принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава Среднего Урала доложил российскому лидеру о ходе подготовки к проведению Универсиады-2023 и пригласил Президента на саммит "СпортАккорд", который пройдёт в Екатеринбурге в мае 2021 года.

Чуть позже Евгений Куйвашев рассказал о планах по подготовке к проведению летних студенческих игр на своей странице в Instagram. В частности, глава региона показал, как будут выглядеть Академия волейбола, Дворец дзюдо и Дворец водных видов спорта. По его словам, на подготовку к летним студенческим играм потратят более 38 млрд рублей.

Сегодня утром президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выступил с заявлением о политической ситуации в стране после парламентских выборов и вызванных ими массовых протестах. Глава государства предложил Центризбиркому расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие выборы недействительными.

Нобелевской премии в области физики удостоились американец Андреа Гез, британец Роджер Пенроуз и немец Рейнхард Генцель. Им присудили награду за исследования чёрных дыр. Подробности можно узнать здесь.