Росатом запустил систему "Умный город" в трёх свердловских городах. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области в трёх городах присутствия госкорпорации "Росатом" началась промышленная эксплуатация систем "Умного города". Цифровая платформа работает в Новоуральске, Лесном и Заречном.

Эксплуатация систем также стартовала в атомных городах Челябинской, Мурманской, Пензенской областей, Красноярского края и Удмуртской Республики. Решение о внедрении платформы было принято в апреле текущего года.

По словам гендиректора "Русатом инфраструктурные решения" (структура Росатома) Ксении Сухотиной, сервисы "Умного города" являются важным инструментом, позволяющим оперативно реагировать на запросы граждан, вовлечь жителей в развитие городской среды, повысить эффективность управления городом.

"Мы начали разворачивать "Умный город" в атомных городах в апреле этого года на фоне жёстких ограничений. И я рассчитываю, что наши сервисы и решения станут важным помощником муниципалитетов и жителей в преодолении последствий пандемии, дальнейшего развития и создание новых точек роста", – передаёт слова Ксении Сухотиной ТАСС.

Отмечается, что базовый функционал системы позволяет администрациям отслеживать выполнение задач коммунальными службами. В свою очередь, жители могут получить информацию о работе городских служб, образовательных и культурных учреждений, полицейских участков. В дальнейшем система может развиваться.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в рамках форума "Цифровая трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город – 2019", который проходил в уральской столице, были подписаны документы о реализации проекта "Умный город" в Свердловской области. Главы муниципалитетов подписали соглашение о взаимодействии с правительством области и Ростелекомом. Пилотными территориями данного проекта стали Екатеринбург, Каменск-Уральский, Полевской и Новоуральск.