Жители Екатеринбурга оформляют подписку на «Областную газету» и получают подарки

Оформил подписку - получил подарок. Фото: А. Кулакова.

Читатели «Областной газеты» получают подарки от редакции при оформлении подписки на издание. Приз недели – билеты на джазовый концерт памяти композитора Евгения Родыгина.

Роман Хафизович Шаймуллин пришёл в редакцию «ОГ», чтобы выписать газету и случайно оказался в числе победителей. Мужчина оформил подписку на издание и получил приз – билеты на джазовый концерт памяти композитора Евгения Родыгина и набор сувенирной продукции с символикой «ОГ».

- Давно читаю вашу газету, больше 10 лет точно. Нравятся материалы на полосе «Дом. Сад. Огород» и сейчас читаю все статьи про коронавирус. Важно нам, пенсионерам, получать эти последние новости, - отметил Роман Хафизович на встрече в редакции.

Еще одна постоянная читательница издания – Людмила Николаевна Сова. Вместе с супругом женщина пришла в редакцию, чтобы оформить подписку на газету, и здесь её также ждал сюрприз - билеты на джазовый концерт и сувенирная продукция от «ОГ».

Супруги оформили подписку на "ОГ" и получили подарок Фото: А. Кулакова

Шансы получить подарки есть у всех. Достаточно прийти в редакцию, оформить подписку на расширенную социальную версию издания. Здесь же можно приобрести красную Карту лояльности с годовой подпиской на газету. После покупки карту следует активировать на сайте www.@.oblgazeta.ru, указав все свои адресные данные.

Также можно выписать газету в почтовых отделениях области по следующим индексам:

09856 – 300 руб. на 6 мес.

09857 – 550 руб. на 12 мес.

По вопросам распространения и подписки звоните по следующим телефонам: 8 (343) 375 -79 -90 и 375-78-67.