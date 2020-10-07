На Среднем Урале скончались ещё пять пациентов с COVID-19

Стало известно ещё о пяти умерших в Свердловской области. С начала пандемии число летальных исходов достигло 627.
Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. Накануне они сообщали о пяти скончавшихся.
Добавим, что за последние сутки на Среднем Урале выявили 179 заразившихся COVID-19. Общее число инфицированных в регионе составляет 30 342. На данный момент лечение проходят более 7,8 тысячи человек, в тяжёлом состоянии находятся 146 пациентов.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале