На Среднем Урале скончались ещё пять пациентов с COVID-19

В Свердловской области скончались уже 627 человек с подтверждённым диагнозом. Фото: Павел Ворожцов

Стало известно ещё о пяти умерших в Свердловской области. С начала пандемии число летальных исходов достигло 627.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. Накануне они сообщали о пяти скончавшихся.

Фото: данные на 7 октября

Добавим, что за последние сутки на Среднем Урале выявили 179 заразившихся COVID-19. Общее число инфицированных в регионе составляет 30 342. На данный момент лечение проходят более 7,8 тысячи человек, в тяжёлом состоянии находятся 146 пациентов.