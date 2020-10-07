Ограничение движения транспорта на Макаровском мосту сохранится до конца июня 2021 года

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге стартовал второй этап реконструкции главной транспортной городской артерии – Макаровского моста, который вновь привёл к заторам на дорогах. Власти призывают водителей набраться терпения и искать пути объезда. Тем временем рабочие уже демонтируют старые пролёты сооружения и готовятся к установке подпорной стены по улице Челюскинцев и выносу коммунальных сетей. Именно из-за этих работ движение при выезде с моста в сторону железнодорожного вокзала пришлось ограничить: теперь две полосы там сужаются в одну.

– Ограничение по движению будет длительным и продлится до 30 июня следующего года, – разъяснили «Облгазете» в мэрии.

Отметим, что в этот раз на движении трамваев реконструкция никак не сказалась – транспорт продолжает ходить в одном направлении (в сторону улицы Московской).

Напомним, второй этап реконструкции Макаровского моста обойдётся городской казне в 1,5 млрд рублей. Ремонтные работы на объекте ведутся с 2017 года и завершатся к концу 2023 года.

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