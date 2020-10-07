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Общество
7 октября 2020, 17:48

280 детей-сирот в этом году получат жилье

дом

Фото: Галина Соловьева

В квартиры в новых домах заедут 280 человек — об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Новосёлами станут жители Нижнего Тагила, Шали, Новоасбеста, Буланаша и других городов.

Представители Фонда жилищного строительства тщательно контролируют процесс стройки. Так, в Буланаше строители уже занимаются чистовой отделкой квартир. В Красноуфимске специалисты уже находятся на финальной стадии оформления документов. 

Из федерального и областного бюджетов на строительство домов было направлено 1 млрд 256 млн рублей. Отметим, что также дома для детей-сирот строятся в Екатеринбурге, Новоуральске, Волчанске, Туринске, поселке Лобва.

Областная газета Свердловской области

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