Возвращение «масочных» штрафов, изменения в границах региона и правила уплаты налогов: самое интересное в номере «Облагазеты» за 8 октября

В свежем номере «Областной газеты» вы найдёте самые важные новости о жизни в стране, Свердловской области и Екатеринбурге.

В минувшие выходные в Свердловской области прошли массовые рейды по соблюдению масочного режима. Полицейские подходили к людям без защитной маски и выписывали протокол об административном нарушении. По итогам рейда на нарушителей составили полторы тысячи протоколов. На каком основании выписываются штрафы?

В начале октября управление Росреестра по Свердловской области внесло в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о смежной границе с Челябинской областью протяжённостью около 350 километров. Как изменились границы между двумя регионами?

В Екатеринбурге стартовал второй этап реконструкции Макаровского моста, что снова привело к заторам на дорогах. Власти призывают водителей набраться терпения и искать пути объезда.

До 1 декабря этого года граждане должны уплатить земельный, транспортный налоги и налог на имущество, в противном случае после этой даты по ним начнут начисляться пени. Несмотря на то, что время ещё есть, многие читатели «ОГ» выражают беспокойство, что уведомление из налоговой к ним до сих пор не пришло. На главные вопросы об уплате имущественных налогов ответили в Управлении Федеральной налоговой службы России по Свердловской области.