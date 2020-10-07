Поздравления Владимиру Путину с днём рождения и развёртывание инфекционных коек на Среднем Урале: главные новости

С днём рождения Владимира Путина, в частности, поздравили лидеры стран СНГ, главы других государств, политические деятели и спортсмены. Фото: пресс-служба Кремля.

Добрый вечер! Как поздравляли Президента России Владимира Путина с днём рождения лидеры других государств, сколько дополнительных коек развернут в Свердловской области для пациентов с коронавирусом и когда начнётся реконструкция развязки у "Калины" в Екатеринбурге - главное к этому часу.

Сегодня российскому лидеру исполнилось 68 лет. В первую половину дня лидер РФ провёл более десятка международных телефонных разговоров, в частности, свои поздравления Владимиру Путину выразили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Индии Нарендра Моди, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Александр Лукашенко назвал Владимира Путина "надёжным другом Беларуси", а также пожелал ему крепкого здоровья, свершения всех планов и новых достижений на высшем государственном посту, сообщает БелТА.

"Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан. Ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - говорится в поздравлении президента Беларуси.

Кроме того, в честь дня рождения Президента РФ ТАСС опубликовал последний выпуск цикла интервью "20 вопросов Владимиру Путину". Российский лидер рассказал о том, какой отдых предпочитает, о своей семье и кумире молодости.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о развёртывании дополнительных инфекционных коек в больницах региона в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. До 9 октября власти планируют развернуть 1 756 дополнительных коек в медучреждениях Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Верхней Пышмы, Ревды, Асбеста, Карпинска, Артинска, Ачита и Сысерти.

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что реконструкция дорожной развязки у "Калины" начнётся только в 2021 году. При этом отмечается, что все работы идут в соответствии с графиком. Подробности здесь.

Нобелевскую премию в области химии присудили за разработку метода редактирования генома CRISPR/Cas9. Лауреатами премии стали француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна.