Жителям Нижнего Тагила предложили выбрать объекты благоустройства в 2022 году. Фото: Павел Ворожцов.

В Нижнем Тагиле объявлен сбор предложений для формирования списка общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2022 году. Опрос жителей стартует сегодня и завершится 20 октября.

Высказать свои пожелания горожане могут, направив письмо в управление городским хозяйством. От тагильчан требуется обосновать актуальность реализации проекта, описать существующие проблемы территории и способы их решения. Кроме того, необходимо прописать варианты дальнейшего использования обновлённого сквера, парка или зоны отдыха.

Заявки на благоустройство рекреационных зон принимаются по адресу: пр. Мира, 53, кабинет 202. Телефон для справок: 8 (3435) 48-53-66.

Все предложенные варианты будут вынесены на общественные обсуждения и рейтинговое голосование. Площадки, набравшие больше всего голосов получат поддержку из областного и федерального бюджетов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Прикрепляем форму, которую необходимо заполнить:

"Областная газета" также рассказывала, что в Нижнем Тагиле определили победителя рейтингового голосования среди общественных территорий на 2020 год. Им стал парк имени А. П. Бондина, набравший 13 тыс. 923 голоса.

Добавим, ранее стали известны итоги IV Всероссийского конкурса проектов формирования комфортной городской среды. В число победителей вошли пять свердловских городов, которые дополнительно получат на реализацию проектов благоустройства около 320 млн рублей. Среди них – Верхотурье, Верхняя Пышма, Богданович, Красноуфимск и Верхний Тагил.

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