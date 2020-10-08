Евгений Куйвашев поздравил Эдуарда Росселя с 83-летием. Фото: скрин страницы в Instagram.

Сегодня, 8 октября, свой день рождения отмечает член Совета Федерации России Эдуард Россель. Ему исполнилось 83 года.

С этим событием первого губернатора Свердловской области поздравил нынешний глава региона Евгений Куйвашев на личной странице в Instagram, уточнив, что уже поздравил именинника по телефону.

"Эдуард Эргартович возглавлял регион в сложные времена, но, несмотря на это, Свердловская область стала одним из сильнейших регионов России с точки зрения экономического развития, сохранив при этом свободу политической мысли, которую мы ценим до сих пор", – заявил Евгений Куйвашев. Он также пожелал первому губернатору региона сохранить бодрость, ясный ум и прекрасное чувство юмора, которое, по мнению главы региона, никогда не изменяет Эдуарду Росселю.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский также поздравил Эдуарда Росселя с днём рождения, отметив его вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области.

Эдуард Россель – первый губернатор Свердловской области, который занимал этот пост с 1995 по 2009 год. С 2009 по 2012 год являлся членом Совета Федерации – представителем от исполнительного органа государственной власти Среднего Урала. В 2012 году был повторно назначен в Совфед.

Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", а также Почётным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области. Эдуард Россель награждался почётными грамотами Президента РФ и Правительства РФ. В частности, в июле текущего года был награждён орденом Александра Невского.

С полным списком наград Эдуарда Росселя можно ознакомиться здесь.