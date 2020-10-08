Сразу три вице-президента РМК награждены знаком отличия Свердловской области

Фото: Галина Соловьёва

Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о награждении трёх вице-президентов Русской медной компании знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Соответствующий указ опубликован сегодня в полной версии «Областной газеты».

Согласно документу, Алексей Бакин, вице-президент по металлургическому производству предприятия, и Максим Щибрик, вице-президент по финансам, награждены знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Наталия Гончар, вице-президент по экологической и промышленной безопасности, награждена знаком отличия III степени. Максим Щибрик, Наталия Гончар и Алексей Бакин были отмечены за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития области.

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе АО «РМК», Алексей Бакин представлен к награде за большой личный вклад в развитие цветной металлургии. Максима Щибрика компания выдвинула к награде за большой вклад в развитие уральской экономики, создание новых рабочих мест и развитие предприятий, являющихся крупнейшими налогоплательщиками на Среднем Урале. Наталия Гончар рекомендована к награждению за успехи в трудовой деятельности, высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие и повышение экологической безопасности предприятий горнодобывающей и металлургической отраслей в Уральском федеральном округе.

Досье «ОГ» Алексей Бакин начал трудовую деятельность обжигальщиком медеплавильного цеха на Среднеуральском медеплавильном заводе. На предприятии он проработал 20 лет и прошёл путь до начальника технического отдела и главного металлурга завода. Имеет звание «Почётный металлург». В РМК работает с 2005 года. Пост вице-президента занимает с 2012 года.

начал трудовую деятельность обжигальщиком медеплавильного цеха на Среднеуральском медеплавильном заводе. На предприятии он проработал 20 лет и прошёл путь до начальника технического отдела и главного металлурга завода. Имеет звание «Почётный металлург». В РМК работает с 2005 года. Пост вице-президента занимает с 2012 года. Максим Щибрик в 1995–2003 годы служил в Управлении Федеральной службы налоговой полиции по Свердловской области. С 2004 года занимает руководящий пост в РМК.

в 1995–2003 годы служил в Управлении Федеральной службы налоговой полиции по Свердловской области. С 2004 года занимает руководящий пост в РМК. Наталия Гончар с 2005 по 2012 год работала в УГМК-Холдинге (прошла путь от главного специалиста до заместителя начальника управления экологической безопасности). В РМК пришла на пост руководителя управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности. На пост вице-президента назначена в 2017 году.

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