Правительство РФ направит в регионы на выплаты семьям с детьми 10 миллиардов

Кабмин направит в регионы на выплаты семьям с детьми 10 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства рассказал о выделении дополнительных средств на выплаты семьям с детьми. Он заявил, что сегодня кабмин направит на эти цели в регионы 10 млрд рублей.

По словам председателя Правительства, 9 млрд рублей пойдёт на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет, а оставшийся 1 млрд - на ежемесячные выплаты семьям, где родился третий ребёнок или последующие дети.

Кроме того, он отметил, что кабмин продолжает поддерживать сотрудников соцсферы, в частности соцработников и медиков.

"Они делают всё, чтобы помочь своим подопечным, многие из которых живут там постоянно. Работают круглосуточно и с полной самоотдачей, оказывают помощь людям с выявленным коронавирусом и из группы риска", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства.

Напомним, последний раз Правительство направляло в субъекты РФ средства на поддержку семей с детьми в конце августа. Тогда кабмин выделил 34 млрд рублей.

Также добавим, что в начале августа правительство упростило процедуру получения пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. Например, согласно документу, для оформления выплаты родителям больше не придётся предоставлять документы со сведениями об алиментах.

Добавим, что на Среднем Урале такое пособие получают более 55,5 тыс. семей. Сумма ежемесячной выплаты в регионе составляет 5 757 рублей.