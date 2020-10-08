В Екатеринбурге открылся частный музей с богатейшей в стране коллекцией боевых клинков и наград

Владимир Козлов: «В коллекции представлены высшие воинские награды многих стран мира». Фото: Павел Ворожцов

В столице Урала открылся Музей воинской доблести и славы, учреждённый уральским бизнесменом, коллекционером воинских наград и клинкового оружия Сергеем Лапиным. Свою личную коллекцию он превратил в доступную для всех экспозицию, для чего на 30-м этаже бизнес-центра «Демидов» оборудовал для её показа несколько залов площадью 350 квадратных метров.

Представленную коллекцию можно назвать уникальной не только для Урала, но и для всей России.

– Здесь у нас выставлено около 1 600 орденов и медалей, почти 1 300 единиц клинкового оружия из 63 стран, выпускавших воинские награды и оружие в период с начала XVII века и до конца Первой мировой войны, – рассказывает директор музея Владимир Козлов. – Но есть отдельные экземпляры, которые выбиваются из этих временных рамок. Например, датский орден 1239 года или японские клинки IX-XV веков.

Собиратель коллекции Сергей Лапин на протяжении более 10 лет покупал ордена и старинное холодное оружие на аукционах в Лондоне, Москве и других городах мира. Когда коллекция разрослась, решил сделать из неё музейную экспозицию, тем более что во многом она уникальна. Например, по количеству представленных нагрудных наградных знаков Российской империи. В музеях страны такие коллекции насчитывают от силы 50 знаков, здесь – 250.

– Наградной знак – не орден и не медаль. От них он отличался тем, что вручался отличившимся солдатам и офицерам за участие в конкретных боях, – рассказывает Владимир Козлов. – Какие-то знаки заказывались в большом количестве, до тысячи и больше штук, а, допустим, знаком «За защиту Порт-Артура» было сделано всего 23 награждения.

Ещё один раритет коллекции – сабля, подаренная в 1792 году Екатериной II бургомистру Бонна с личным вензелем императрицы. Фото: Павел Ворожцов

Этот редкий знак как раз и представлен в коллекции. Из других редких наград – Орден Святого Лазаря, учреждённый в 1098 году во время Первого крестового похода. Также здесь представлена очень редкая награда Ватикана – орден Храма Господня. Им за тысячу с лишним лет сделано всего около 1 200 награждений. Также очень редкий экспонат – орден Белого Орла. После Венского конгресса 1815 года император Александр I, приняв титул Царя Польского, стал награждать этим польским орденом своих подданных. До 1831 года, когда этот орден стал российской наградой, таких награждений было 14. Один из орденов с вензелем Александра I как раз представлен в коллекции музея.

Кстати Вход в Музей воинской доблести и славы стоит 500 рублей. Пока музей работает только по будням.

Не меньше, а, может, даже больше, чем ордена, завораживает коллекция клинкового оружия.

– В коллекции наиболее широко представлены клинки трёх стран – Германии, Англии и Франции, – говорит Владимир Козлов.

Но не менее европейских шпаг, мечей и сабель впечатляют здесь бухарские шамширы – кривые среднеазиатские сабли, турецкий зульфикар – пламенеющий меч Аллаха. Все клинки – настоящее боевое оружие, не раз побывавшее в бою. Среди них есть и богато украшенные шпаги, сабли. Кроме серебра и золота, для их декорирования использовались драгоценные камни, слоновая кость, ореховое дерево, кожа ската и акулы.

Самый тяжёлый английский рыцарский меч весит почти пять килограммов, а самые лёгкие японские катаны едва достигают веса 700 граммов, немного тяжелее русские казачьи шашки – 800–900 граммов. И каждый экземпляр – отражение своего времени, воинской школы конкретного народа.

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