Конфликты вблизи российских рубежей, дополнительные койки для больных COVID-19 и развитие Шарташского лесопарка: самое интересное в номере «Облагазеты» за 9 октября

В свежем номере «Областной газеты» вы найдёте самые важные новости о жизни в стране, Свердловской области и Екатеринбурге.

В последнее время россияне с напряжением наблюдают за происходящим в соседних странах. Военные действия и массовые политические протесты - «ОГ» разбирается, чем они опасны для России.

На Среднем Урале продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции: на вчерашний день в регионе было зафиксировано 184 новых случая заболевания, сутками ранее – 179. В этих условиях свердловские медики увеличили число коек для пациентов с COVID-19 на 1 756 единиц. Как это повлияет на оказание плановой медицинской помощи&

В Екатеринбурге с 2016 года обсуждают благоустройство Шарташского лесного парка. Осенью был обнародован обновлённый мастер-план лесопарка, рассчитанный до 2030 года. Корреспонденты «Облгазеты» прогулялись по парку с его руководителем Артуром Зиганшиным и лично оценили перемены.

11 октября в мире отметят Международный день девочек. «Облгазета» посетила екатеринбургскую школу, где есть классы только для девочек, и узнала, как построен процесс учёбы там и насколько эффективно в XXI веке образование с разделением по половому признаку.

Стартовал регулярный чемпионат Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги. В турнире принимают участие четырнадцать команд, в том числе два свердловских клуба – екатеринбургский «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Что ждать от стартующего сезона?