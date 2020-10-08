Пожар на складе боеприпасов под Рязанью и коронавирус у главы Каменска-Уральского: главное к этому часу

В тушении пожара на складе боеприпасов в Рязанской области задействованы около 1 500 человек и почти 390 единиц спецтехники. Фото: скриншот из видео с телеканала 360.

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Неподалёку от посёлка Желтухино в Рязанской области произошло возгорание на складе боеприпасов. С территории склада был эвакуирован весь персонал и личный состав военнослужащих. На место происшествия вылетал глава МЧС РФ Евгений Зиничев, который впоследствии доложил Президенту РФ Владимиру Путину о ходе ликвидации ЧС.

По его словам, в тушении задействованы около 1 500 человек и почти 390 единиц спецтехники. Огонь повредил 20 построек. В результате происшествия пострадали 16 человек - все они были госпитализированы. МЧС направило в Рязанскую область более 400 сотрудников и 87 единиц техники. Кроме того, из населённых пунктов, находящихся в радиусе 5-10 км от пожара, были эвакуированы почти 2 300 жителей.

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