На Среднем Урале скончались ещё семь пациентов с COVID-19

В Свердловской области скончались ещё семь человек с подтверждённым коронавирусом. С начала пандемии число летальных исходов достигло 640.
Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на пятом месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимают Московская и Кемеровская области, а также Республика Дагестан.
На первом месте – Москва, где зафиксировано 33 смертей, на втором – Санкт-Петербург с 22-я случаями, обнародованными за последние 24 часа. На третьей строчке Ростовская область. Там девять летальных исходов.
За последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 191 случай заболевания коронавирусом. В России зафиксирован новый максимум заражений за сутки – 12 126.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале