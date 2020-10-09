Стало известно, в каких свердловских муниципалитетах перепись населения стартует в 2020 году

Согласно российскому законодательству, всеобщая перепись населения проводится не реже, чем один раз в 10 лет. Последнй раз она проводилась в 2010 году. Фото: Алексей Кунилов

Первыми участие примут свердловчане из Махнёвского МО и Байкаловского МР. Перепись населения начнётся в этих территориях в ноябре 2020 года.

В декабре будут переписаны жители 29 труднодоступных населённых пунктов Ивдельского и Тугулымского ГО. Ещё в 71 отдалённой территории (в Таборинском МР, Верхнесалдинском, Гаринском, Сосьвинском, Серовском ГО, ГО Нижний Тагил и МО Алапаевское) Всероссийская перепись населения пройдёт до 30 июня 2021 года. Об этом сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на руководителя Свердловскстата Елену Кутину.

Основной период переписи на большей части территории России пройдёт в апреле 2021 года. Изначально планировалось, что она стартует в октябре, но из-за пандемии коронавируса пришлось изменить планы. При этом в некоторых местах из-за их труднодоступности и погодных условий перепись решили начать раньше. С 1 октября переписывать начали население в Республике Тыва, Томской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

В переписные листы включены новые вопросы - в том числе о том, какие языки россияне используют в повседневной жизни и как они добираются до работы. Ещё одним нововведением этой переписи станет возможность самостоятельно заполнить бланки на портале госуслуг и в МФЦ.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения подведут следующей осенью, окончательные — в четвёртом квартале 2022 года.

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